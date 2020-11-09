شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء صدام بن عزيزة لمنتخب تونس واللاعب يقترب من الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استدعي منذر الكبير المدير الفني للمنتخب التونسي صدام بن عزيزة مدافع النجم الساحلي للانضمام لصفوف المنتخب استعدادا لمواجهة نسور قرطاج المقبلة أمام تنزانيا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا المقبلة. واستعان منذر الكبير بمدافع النجم لتدعيم خط دفاع المنتخب في المرحلة المقبلة بعد تألق اللاعب مع فريقه الفترة الأخيرة فضلا عن رغبته من الاستعانة بخبرته الدولية مع المنتخب الفترة المقبلة. من جانبه ابدي صدام بن عزيزة سعادته بالانضمام للمنتخب مؤكدا انه سيبذل قصاري جهده مع منتخب بلاده لإسعاد الجماهير.

وقال إنه تلقي أكثر من عرض للاحتراف في الموسم المقبل من بينها عرض من ناد مصري وآخر خليجي وأنه سيستعين بالثنائي علي معلول وفيرجاني ساسي زميليه في المنتخب لدراسة العرض المصري قبل الرد. يأتي هذا في الوقت الذي اكد فيه محمد عبدالحميد وكيل اللاعب انه صدام سيحسم موقفه من اللعب في الدوري المصري عقب نهاية معسكرالمنتخب التونسي مؤكدا ان احد الأندية الجماهير الساحلية في مصر تفاوضت معه لضم صدام والأمور تسير في مسارها الطبيعي في التفاوض لكن اللاعب هو الذي سيقرر وجهته المقبلة بعد المفاضلة بين العرض المصري والخليجي لكنه اكد ان صدام يفضل الدوري المصري بناء علي وجه نظر زملائه فيرجاني ساسي وعلي معلول ومن قبلهم حمدي النقاز