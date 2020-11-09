شكرا لقرائتكم بيراميدز يؤجل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد 24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجل نادى بيراميدز انطلاق فترة الإعداد للموسم الكروى الجديد، لمدة 24 ساعة حيث كان من المقرر أن يخوض الفريق تدريباته الجماعية مساء اليوم الاثنين بعد ان خضعوا لمسحة كورونا أمس، إلا إنه تم تأجيل التدريب ليقام غدًا الثلاثاء.

ويقدم نادى بيراميدز صفقة أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلي، الذى وقع على عقود انتقاله لصفوف الفريق السماوى لمدة 3 سنوات مقبلة، بداية من الموسم الجديد، قى مؤتمر صحفى مساء اليوم، الاثنين، عقب انتهاء تعاقده مع القلعة الحمراء وفضل اللاعب خوض تجربة جديدة وعدم التجديد للأهلى بعد مسيرة حافلة بالألقاب والبطولات..يقام المؤتمر بقاعة مؤتمرات ستاد الدفاع الجوي بحضور ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز وهاني سعيد المدير الرياضي، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات، والجوكر أحمد فتحى المنضم حديثا للنادي..وأعلن بيراميدز في وقت سابق عن التعاقد مع أحمد فتحي مدافع منتخب مصر الوطني، صاحب البطولات والألقاب العديدة في صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقب

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الجوكر كما تلقبه الجماهير، بدأ مشواره الكروى من خلال فريق الناشئين فى نادى بنها الرياضى، إلا أن بدايته الحقيقة كانت عام 2000 بعد أن انضم للنادى الإسماعيلى الذى استمر فى اللعب معه نحو 7 سنوات، قبل أن يحترف فى شيفيلد يونايتد، ليعود إلى مصر عبر بوابات النادى الأهلى.

وانضم فتحى للمنتخب الوطنى الأول وكان عمره لا يتعدى 19 عامًا، وشارك مع المنتخب المصرى للشباب فى كأس العالم للشباب عام 2003 فى الإمارات، وساهم فى صعود المنتخب الوطنى إلى دور الـ16.