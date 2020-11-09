شكرا لقرائتكم مران الأهلي .. تقسيمة قوية بطول الملعب..والشيخ يؤدي جلسة تأهيل بالجيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى أحمد الشيخ، لاعب الأهلي جلسة في «الجيم» ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي، ويخضع الشيخ لبرنامج تأهيلي بعد الشكوى من كدمة في القدم خلال مران الفريق، أبعدته عن المشاركة الجماعية، واكتفى بتنفيذ برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي ، ويستنعد الأهلي لمباراة أبوقير للأسمدة يوم 21 نوفمبر الجاري في دور الثمانية لكأس مصر ثم نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك يوم 27 الشهر الجاري.

فيما واصل الفريق تدريباته اليوم على ملعب التتش، وبدأ المران بمحاضرة نظرية من بيتسو موسيماني، المدير الفني، مع اللاعبين، ثم خاض الفريق فقرة بدنية ، وخاض علي لطفي وأحمد طارق وحمزة علاء، ثلاثي حراسة المرمى، تدريبات منفردة، تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، وأجرى الجهاز الفني تقسيمة قوية بطول الملعب بمشاركة حارسين، وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين وتصويب الأخطاء.