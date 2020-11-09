شكرا لقرائتكم مران الأهلي .. موسيماني يطمئن على سعد سمير في جلسة خاصة بالتتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع سعد سمير، لاعب الفريق، للاطمئنان على حالته، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم، الأثنين، على ملعب التتش، ضمن تحضيرات الفريق لتحديات المرحلة المقبلة، ويقوم سعد سمير بتنفيذ المرحلة الأخيرة في البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص به التي تشتمل على مشاركته في جزء من مران الفريق مع الخضوع لاختبارات طبية مستمرة للتأكد من جاهزيته، والتي أصبحت قريبة للغاية للوجود بشكل كامل وقوي في المران الجماعي بعد فترة غياب طويلة بسبب جراحة "وتر أكيلس" التى أجراها قبل عدة أشهر ، كما حرص موسيماني على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في العديد من الأمور الفنية وشرح البرنامج التدريبي الذي يسعى الفريق لتنفيذه، استعدادًا للمرحلة المهمة القادمة ، ويستنعد الأهلي لمباراة أبوقير للأسمدة يوم 21 نوفمبر الجاري في دور الثمانية لكأس مصر ثم نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك يوم 27 الشهر الجاري.

من ناحية اخرى ، قرر الدولى المغربى بدر بانون، مدافع فريق الرجاء، تأجيل وصوله إلى القاهرة لمدة 48 أو 72 ساعة للانضمام رسمياً للنادى الأهلى وإعلان التعاقد معه، بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء جميع التفاصيل وإجراءات التعاقد مع الرجاء واللاعب على مدار الأيام الماضية، وكان مُقرراً وصول بدر بانون للقاهرة بعد غد، الأربعاء، حسب الاتفاق المُسبق بينه وبين إدارة الأهلى، لكن اللاعب قرر تأجيل الوصول بسبب إجراءات تتعلق بالسفر وحجز التذاكر وأمور خاصة به، وأكد المدافع المغربى أنه سيصل القاهرة الجمعة أو السبت المقبل على أقصى تقدير.

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فيما نفى مسئولو الأهلى ما ذكره فرج عامر رئيس نادى سموحة بتلقى القلعة الحمراء عرضاً من النادى السكندرى لضم بدر بانون مدافع خلال فترة الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة، وأكد مسئولو الأهلى أن ما ذكره رئيس سموحة غير صحيح على الإطلاق.

وكان المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة قد أعلن تقدم ناديه بطلب رسمى إلى الأهلى من أجل استعارة بدر بانون مدافع الرجاء المغربى المقرر انضمامه إلى الأهلى خلال الفترة المقبلة وكتب عامر عبر حسابه الشخصى على تويتر، "سموحة يطلب من الأهلى رسمياً إعارة بدر بانون من بداية الدورى إلى فبراير وذلك فى حال إغلاق القيد فى 18 نوفمبر".

وقال مصدر فى الأهلى ، إن النادى لم يُعلن حتى الآن عن ضم المدافع المغربى بشكل رسمى، فكيف يتم التفكير فى إعارته، موضحاً أن بدر بانون اقترب كثيراً من الأهلى وقد يتم الإعلان عن الصفقة فى غضون أيام، لكن ليس صحيحاً أن سموحة طلب ضمّه على سبيل الإعارة وليس منطقياً أن يفكر الأهلى فى إعارته لأن النادى بحاجة لجهوده.