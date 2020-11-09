شكرا لقرائتكم حازم إمام عن ترشحه لرئاسة الزمالك: "كلام فاضى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رد حازم إمام، أسطورة نادى الزمالك، حول الأنباء المترددة عن وجود نية لديه فى الترشح على مقعد الرئيس فى الانتخابات المقبلة بالقلعة البيضاء قائلاً:"إيه الكلام الفاضى ده؟.. لو سمحتوا ما تدخلوش اسمى فى أي حاجة، وما يعنينى هو نادى الزمالك وهوا الأهم من الجميع والنادي لديه بطولة مهمة وهذا ما يركز به الجميع فلو سمحتوا لا تقحمونى فى شئ لن يحدث".
وتابع حازم إمام فى تصريحات لـ"الخليج 365"، عن رغبته فى خوض سباق الانتخابات المقبلة بقلعة ميت عقبة من عدمه، قائلا:"لن أترشح فى انتخابات الزمالك القادمة، ولم أفكر فى الأمر وما يهمنى هو نادى الزمالك وجماهيره وفى الوقت الحالى يهمنى أن يكون كل التركيز على الفريق المُقبل على خوض مباراة الاهلي فى نهائى دورى أبطال إفريقيا".
وشهدت الساعات الماضية، العديد من الأنباء عن وجود نية من الثعلب حازم إمام فى الترشح على منصب رئيس نادى الزمالك فى الانتخابات القادمة للنادى وهو ما أكد عدم صحته لليوم السابع حيث أوضح أن كل تركيزه حول دعم الفريق الأبيض فى المهمة المقبلة أمام الأهلى، فى دور النهائى من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر حازم إمام عن ترشحه لرئاسة الزمالك: "كلام فاضى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.