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شكرا لقرائتكم أحمد رفعت ينتظم في معسكر المصري المغلق بشرم الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص أحمد رفعت لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي المصري والمنضم حديثًا لصفوف البورسعيدي على التوجه فور وصوله الى شرم الشيخ التوجه لصالة الجمانزيوم الملحقة بالفندق لأداء عدد من تدريبات التقوية المتنوعة.
جاء ذلك تحت إشراف الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن علي ماهر وبمتابعة من مخطط الأحمال البدنية الكابتن وائل رأفت والكابتن مدحت مختار والكابتن أحمد سامح أخصائيي التأهيل.
ونجح مسئولو المصرى فى التعاقد مع أحمد رفعت قادما من الزمالك فى صفقة بيع نهائى مقابل 6 مليون جنيه فى عقد يمتد لمدة 3 مواسم .
وبدأ فريق المصرى البورسعيدى معسكره الاستعداد للموسم الجديد الذى ينطلق نهاية نوفمبر الجارى، في أحدى منتجعات شرم الشيخ ، في أولى مراحل الاعداد للخطة التي وضعها على ماهر المدير الفني للمصرى للموسم الجديد
ووصلت حافلة النادى المصرى صباح السبت الماضي الى شرم الشيخ، لبدء معسكر تدریبی متزامنا مع فترة إعداده للموسم الجديد ويمتد المعسكر لمدة عشرة أيام قبل العودة إلى بورسعيد للدخول في المرحلة الثانية .
وتواصل إدارة المصرى دعم صفوف الفريق بلاعبين من الخبرات ، بعد التعاقد مع أحمد شديد قناوى من الإنتاج الحربى ، واحمد رفعت من الزمالك ، وثلاثى إف سى مصر عصام ثروت حارس المرمى ، ومصطفى سلطان وعلاء عطا ..بينما تم بيع محمود وادى الى بيراميدز .
أحمد رفعت لاعب المصري (2)
أحمد رفعت لاعب المصري (1)
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