شكرا لقرائتكم بيراميدز يقدم أحمد فتحي .."سهل انك تلعب ..صعب تكون جوكر".. ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية لفريق بيراميدز عبر حسابها الرسمى على موقع تويتر، فيديو وصور لتقديم أحمد فتحى ظهير أيمن ألفراعنة المنضم مؤخراً إلى ألفريق السمأوى، وأشار ألفيديو إلى أبرز المزايا التى يمتلكها فتحى وهى قدرته على اللعب فى أكثر من مركز لذلك حصد لقب "الجوكر"، وعلقت صفحة بيراميدز " سهل أنك تنزل تلعب، صعب تكون أحمد فتحى ..نورت يا جوكر".



أحمد فتحي (1)



أحمد فتحي (2)

يعقد المؤتمر الصحفى بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوى، بحضور ممدوح عيد الرئيس التنفيذى لنادى بيراميدز وهانى سعيد المدير الرياضي، وعمرو بسيونى مدير التعاقدات، والجوكر أحمد فتحى المنضم حديثا للنادي.

وأعلن بيراميدز، فى وقت سابق، التعاقد مع أحمد فتحى مدافع منتخب مصر الوطني، صاحب البطولات والألقاب العديدة فى صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل.

Advertisements

الجوكر كما تلقبه الجماهير، بدأ مشواره الكروى من خلال فريق الناشئين فى نادى بنها الرياضى، إلا أن بدايته الحقيقة كانت عام 2000 بعد أن انضم للنادى الإسماعيلى الذى استمر فى اللعب معه نحو 7 سنوات، قبل أن يحترف فى شيفيلد يونايتد، ليعود إلى مصر عبر بوابات النادى الأهلى.

وانضم فتحى للمنتخب الوطنى الأول وكان عمره لا يتعدى 19 عامًا، وشارك مع المنتخب المصرى للشباب فى كأس العالم للشباب عام 2003 فى الإمارات، وساهم فى صعود المنتخب الوطنى إلى دور الـ16.

الهدف الأبرز فى مسيرة أحمد فتحى مع الأهلى الذى سجله موسم 2008- 2009 فى شباك طلائع الجيش فى المباراة الأخيرة للموسم عندما كان ألفريق الأحمر متعادلا بهدف، الأمر الذى يعنى خسارة لقب الدورى لصالح النادى الإسماعيلى، وفجأة يظهر رجل المواقف الصعبة ويسجل هدفاً ولا أروع فى اللحظات الأخيرة من اللقاء الذى انتهى بفوز الأهلى 3/1، ليصعد لمواجهة الإسماعيلى فى مباراة فاصلة ليتوج الأحمر بطلا للدورى بفضل قذيفة الجوكر.نشرت الصفحة الرسمية لفريق بيراميدز عبر حسابها الرسمى على موقع تويتر، فيديو وصور لتقديم أحمد فتحى ظهير أيمن ألفراعنة المنضم مؤخراً إلى ألفريق السمأوى، وأشار ألفيديو إلى أبرز المزايا التى يمتلكها فتحى وهى قدرته على اللعب فى أكثر من مركز لذلك حصد لقب "الجوكر"، وعلقت صفحة بيراميدز " سهل أنك تنزل تلعب، صعب تكون أحمد فتحى ..نورت يا جوكر".