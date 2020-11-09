شكرا لقرائتكم شاهد.. أليو بادجى يظهر بنيولوك جديد فى مران الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر السنغالى أليو بادجى مهاجم النادى الأهلى، بنيولوك جديد خلال تواجده فى مران الفريق الأحمر الذى أقيم على ملعب التتش مساء اليوم الأثنين، حيث ظهر بادجى بقصة شعر مختلفة عن السابق، وكان أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، قد أكد أن النادى الأهلى تلقى بعض العروض للتعاقد مع آليو بادجى مهاجم الفريق الأول، وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "العروض المقدمة من البنك الأهلى والمقاولون والإسماعيلى لضم بادجي، وهناك عروض خارجية للتعاقد مع المهاجم السنغالي".

وأضاف الصقر، "الواضح أن موسيمانى يحتاج لضم مهاجم جديد سيكون على حساب بادجى.. الأمر سيتم حسمه بعد نهائى دورى أبطال أفريقيا، وقد تكون هناك صفقة تبادلية بين الأهلى ووادى دجلة من أجل انتقال أحمد رمضان بيكهام للفريق الأحمر، مدرب دجلة رفض ضم بادجى ضمن صفقة تبادلية".

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وتابع حسن، "لجنة التخطيط بالأهلى قررت تأجيل أى عروض فى الوقت الحالى، خاصة أن بيتسو موسيمانى يسعى لتجهيز كل اللاعبين خوفا من الاصابات وفيروس كورونا، هناك اهتمام كبير ببطولة دورى أبطال أفريقيا".

وقال أحمد حسن، إن إدارة النادى الأهلى سوف تدرس إعارة بعض اللاعبين الشباب، خاصة محمد شكرى وعربى بدر ومحمد فخرى. وأضاف، "الأهلى يريد تكرار تجربة أحمد ريان وعمار حمدى من أجل اكتساب الخبرات المطلوبة، الأهلى تلقى 3 عروض لاستعارة أحمد الشيخ من سموحة والاتحاد والمقاصة".

وأنهى حسن قائلا، "كان هناك جس نبض من جانب بيراميدز لضمه ولكن الأمر صعب خاصة بعد تعاقد بيراميدز مع لاعبين مميزين، علاوة على وجود لاعبين آخرين فى بيراميدز مثل محمد فاروق وابراهيم حسن وإسلام عيسي، وبانضمام رمضان صبحى سيكون من الصعب ضم الشيخ".