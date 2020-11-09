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سموحة يتعاقد مع التونسي رفيق كابو مهاجم وادي دجلة السابق

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جدة - عمرو شويل نجح مجلس إدارة سموحة برئاسة فرج عامر فى التعاقد مع التونسى رفيق كابو مهاجم وادى دجلة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بنية البيع فى إطار تدعيم صفوف الموج الازرق بصفقات سوبر..يذكر أن سموحه تعاقد مع العديد من اللاعبين على راسهم عبدالكبير الوادى لاعب دجلة وأحمد رفاعى لاعب الداخلية ومحمد أشرف حارس مرمى طنطا . 

 

فيما اقترب إسلام جمال مدافع الإتحاد السكندرى المُستغنى عنه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية من التوقيع لسموحة بناء على طلب من أحمد سامى المدير الفنى للفريق السكندري الذى يرغب فى التعاقد مع اللاعب لتدعيم مركز قلب الدفاع فى ظل النقص الحاد الذى يشهده الفريق بعد رحيل البوركينى محمد كوفى للبنك الأهلى واقتراب الثنائى السيد فريد ومحمود عزت من الرحيل أيضا ..كان إسلام جمال شارك مع أحمد سامى من قبل عندما كان اللاعب يشارك مع طلائع الجيش الذى كان يقوده فى إحدى المواسم المدير الفنى الحالى لسموحه .

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