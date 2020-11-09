تعرف على رأي "لوف" في انضمام "جوتزة" لإيندهوفن الهولندي

كشف يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم عن رأيه في انضمام ماريو جوتزه إلى نادي آيندهوفن الهولندي .

قال لوف أن القرار كان صائبا، مشيرا إلى أن عودته إلى صفوف المنتخب الذي توج معه بلقب كأس العالم 2014، تعد أمرا محتملا.

وقال لوف في مقابلة نشرتها بوابة "سبورت باذر" اليوم الاثنين إنه لم يتوقف عن متابعة جوتزه، موضحا أنه كان على اتصال مع اللاعب البالغ من العمر 28 عاما خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وشارك جوتزه آخر مرة مع المنتخب قبل نحو ثلاثة أعوام،

وذلك في المباراة التي انتهت بالتعادل مع المنتخب الفرنسي 2 - 2 في 14 نوفمبر 2017، فيما تحفظ الذاكرة هدفه في شباك الأرجنتين الذي منح بلاده كأس العالم 2014.

وسجل جوتزه الهدف الثاني لآيندهوفن في المباراة التي فاز فيها الفريق على فيليم تيلبورج 3 - صفر الأحد، ليكون الهدف الثاني له في الدوري الهولندي الممتاز.