يوفنتوس قرر الاستغناء عن نجم الفريق في يناير

ذكرت بعض التقارير الصحفية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي قرر الاستغناء عن فيديريكو بيرنارديسكي جناح الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "كالتشيو ميركاتو"، فإن نادي أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس

لم يقتنع بقدرات اللاعب حتى الَان، في ظل الفرص التي منحها له المدرب منذ بدابة الموسم.

وأضافت الصحيفة، أن مسئولي نادي يوفنتوس سيبلغون اللاعب

برغبتهم في التخلي عن خدماته في يناير المقبل، خاصة وأن الإدارة ستبحث تدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتيوة المقبلة.

بيرنارديسكي انضم إلى يوفنتوس في صيف 2017 قادمًا من فيورنتينا، لكنه خلال 4 مواسم لم يثبت أقدامه في تشكيل الفريق، ومستواه يتراجع.