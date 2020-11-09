وديًا.. وادي دجلة يواجه إنبي استعدادًا للموسم الجديد

اتفق فريق وادي دجلة مع فريق إنبي، على إقامة مباراة ودية بين الطرفين يوم 22 نوفمبر الجاري، في إطار الاستعدادات لبداية الموسم الجديد.

ويتفق فريق وادي دجلة في الوقت الحالي على إقامة العديد من المباريات الودية، وذلك في إطارالاستعدادات لبداية الموسم الجديد.

وأبرم وادي دجلة 3 صفقات للموسم الجديد حتى الَان بالتعاقد مع إيهاب المباركي ظهير أيمن نادي الترجي التونسي ورضا عبد العال لاعب وسط فريق بني سويف ومسعد عوض حارس مرمى نادي أسوان.

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كما نجح مجلس إدارة وادي دجلة

في تجديد عقد ثنائي الفريق محمد عبد المنصف حارس المرمى وحسام عرفات جناح الفريق حتى عام 2022.

ومن جانبه يدرس نيكي بابافاسيليو المدير الفني لفريق وادي جلة، بعض الأسماء التي تم عرضها من أجل تدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد، خاصة وأنه هناك بعض اللاعبين التي سترحل عن الفريق خلال الفترة الحالية.