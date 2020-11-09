ودعت دينا مشرف لاعبة المنتخب الوطني الأول لتنس الطاولة، منافسات بطولة كأس العالم والمقامة بمدينة “ويهاي” الصينية خلال الفترة من 8 وحتى 10 نوفمبر الجاري، من الدور الأول بأداء مشرف.
وخسرت “مشرف” أمام الكورية “سوهو هيوان” بنتيجة 4 – 1، قبل أن تخسر مجددًا أمام الرومانية “سوزكس برنادت” بصعوبة بنتيجة 4 – 3″ في مباراة ماراثونية كادت أن تفوزبها نجمة منتخبنا الوطني.
يشارك في البطولة 21 لاعبة، وتعد دينا مشرف هي المصرية والعربية والإفريقية الوحيدة المشاركة بالمونديال.
الجدير بالذكر أن دينا مشرف قد صعدت لكأس العالم بعد تتويجها ببطولة كأس إفريقيا الأخيرة والتي أقيمت فبراير الماضي بدولة تونس
كانت هذه تفاصيل خبر دينا مشرف تودع مونديال تنس الطاولة بأداء جيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.