دينا مشرف تودع مونديال تنس الطاولة بأداء جيد

ودعت دينا مشرف لاعبة المنتخب الوطني الأول لتنس الطاولة، منافسات بطولة كأس العالم والمقامة بمدينة “ويهاي” الصينية خلال الفترة من 8 وحتى 10 نوفمبر الجاري، من الدور الأول بأداء مشرف.

وخسرت “مشرف” أمام الكورية “سوهو هيوان” بنتيجة 4 – 1، قبل أن تخسر مجددًا أمام الرومانية “سوزكس برنادت” بصعوبة بنتيجة 4 – 3″ في مباراة ماراثونية كادت أن تفوز

بها نجمة منتخبنا الوطني.

يشارك في البطولة 21 لاعبة، وتعد دينا مشرف هي المصرية والعربية والإفريقية الوحيدة المشاركة بالمونديال.

الجدير بالذكر أن دينا مشرف قد صعدت لكأس العالم بعد تتويجها ببطولة كأس إفريقيا الأخيرة والتي أقيمت فبراير الماضي بدولة تونس