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فيرنانديز يفكر في الرحيل عن مانشستر يونايتد

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كشفت تقارير صحفية، أن البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يفكر في الرحيل عن قلعة الشياطين الحمر بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح موقع "Fichajes" الإسباني، أن فيرنانديز سيفكر في الرحيل عن مانشستر يونايتد بناية الموسم

الجاري، إذا لم يتأهل الفريق إلى الموسم المقبل، في ظل اهتمام كبار أندية أوروبا بخدماته.

وأكد الموقع الإسباني، أن هذا الشرط الوحيد لرحيل فيرنانديز عن

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يوناتيد، في ظل تهافت العروض عليه من كبار أندية أوروبا، وعلى رأسهم وبرشلونة الإسبانيين وبايرن ميونخ الألماني.

ويعاني مانشستر يونايتد من تذبذب في على مستوى النتائج، خاصة في مسابقة الممتاز.

وانضم فيرنانديز إلى مانشستر يونايتد في يناير الماضي، قادمًا من فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي.

 

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