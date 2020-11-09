فيرنانديز يفكر في الرحيل عن مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية، أن البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يفكر في الرحيل عن قلعة الشياطين الحمر بنهاية الموسم الجاري. وأوضح موقع "Fichajes" الإسباني، أن فيرنانديز سيفكر في الرحيل عن مانشستر يونايتد بناية الموسم الجاري، إذا لم يتأهل الفريق إلى الجاري، إذا لم يتأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في ظل اهتمام كبار أندية أوروبا بخدماته. وأكد الموقع الإسباني، أن هذا الشرط الوحيد لرحيل فيرنانديز عن Advertisements يوناتيد، في ظل تهافت العروض عليه من كبار أندية أوروبا، وعلى رأسهم يوناتيد، في ظل تهافت العروض عليه من كبار أندية أوروبا، وعلى رأسهم ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وبايرن ميونخ الألماني. ويعاني مانشستر يونايتد من تذبذب في على مستوى النتائج، خاصة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. وانضم فيرنانديز إلى مانشستر يونايتد في يناير الماضي، قادمًا من فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي.

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