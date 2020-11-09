وزير الرياضة يشهد مران المنتخب مساء اليوم

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم المران الخاص بالمنتخب المصرى والذى يقام فى السابعة من مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى وذلك لمؤازرة المنتخب وجهازه الفني والادارى قبيل مبارياته مع منتخب توجو.
وأجرى أشرف صبحي اتصالا هاتفيا مع محمد صلاح نجم المنتخب المصري لكرة القدم وذلك فى إطار الاطمئنان على انتهاء إجراءاته لوصوله اليوم للمشاركة مع المنتخب المصري لكرة القدم.
ويستعد المنتخب الوطني لخوض مباراتين مع منتخب توجو في الذهاب والإياب والمقرر لهما يومي 14 و17 من نوفمبر الجاري وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022.
وأوفد وزير الرياضة مراسم وزارة الشباب والرياضة لاستقبال محمد صلاح والذى يصل مساء اليوم الاثنين بمطار القاهرة.
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