سر زيارة محمود الخطيب إلى مقر اتحاد الكرة

زار محمود الخطيب رئيس الأهلي مقر اتحاد الكرة اليوم الاثنين، حيث استقبلته اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذي الجبلاية.

ناقش الخطيب مسؤولي اتحاد الكرة في أزمة مواعيد القيد التي تتعارض مع لقاء الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بجانب الترتيبات والتجهيزات الخاصة بالمباراة المرتقبة.

على صعيد مختلف، يصل محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي مساء اليوم

الاثنين إلى القاهرة للانتظام في معسكر منتخب مصر الأول.

وأنهى الجهاز الإداري لمنتخب مصر واتحاد الكرة ترتيبات استقبال محمد صلاح في المطار مع باقي اللاعبين المحترفين لتسهيل إجراءات خروجهم من المطار.

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أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري ، القائمة النهائية للفريق الوطني استعداد لمباراتي توجو، ذهابا وإيابا، والمقرر لهما يومي 14

و17 من نوفمبر الجاري، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي- محمد أبوجبل- محمد بسام-محمد هاني- محمود علاء- محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي-علي جبر - أيمن أشرف-محمد حمدي- أحمد أبو الفتوح-أحمد توفيق- طارق حامد- محمد النني - حمدي فتحي- عمرو السولية- أحمد سيد "زيزو"- رمضان صبحي- محمد مجدي "أفشة"- محمود حسن "تريزيجيه"-عبد الله السعيد- محمد صلاح – مصطفى محمد – أحمد حسن"كوكا"- حسام حسن- محمد شريف.

ويدخل المنتخب الوطني معسكره المغلق، اليوم الاثنين،ضمن تحضيراته النهائية للمباراتين.