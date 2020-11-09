بي بي سي: أحمد أحمد مهدد بعقوبات تمنعه من الترشح في انتخابات الكاف 2021

يواجه رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، الملغاشي أحمد أحمد اتهامات عديدة بالفساد، قد تبعده عن الترشح لولاية جديدة، في الانتخابات المزمع إقامتها خلال شهر مارس 2021 في العاصمة المغربية الرباط، حيث يترقب صدور أحكام نهائية ضده من جانب المحكمة الرياضية الدولية “كاس” في قضايا مختلفة.

ومن المقرر أن يتم غلق باب الترشح، 12 نوفمبر، ليتم إرسال أسماء المرشحين للاتحادات الوطنية يوم 11 من يناير من العام المقبل.

وكشفت إذاعة “بي بي سي“، أن أحمد أحمد، يواجه العديد من الأزمات فى الوقت الحالى وجاري بحث الشكاوى المقدمة ضده من قبل لجنة الأخلاقيات بالفيفا، والتي قد تصدر أحكاما ضده خلال الفترة المقبلة تمنعه من ممارسة أي نشاط رياضي وتمنعه من رئاسة الكاف لفترة جديدة.

وسبق وأدلى رئيس الكاف الحالي، بتصريحات نفى من خلالها قيامه بإرتكاب أي مخالفات رياضية، تتعلق بانتهاك القوانين والاخلاقيات الرياضية الخاصة بـ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وتصدر المحكمة الرياضية، قرارها بشأن مخالفات أحمد أحمد، في نهاية شهر نوفمبر الجاري، حسب ما كشفت عنه الشبكة العالمية.

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وكان أحمد أحمد قد أعلن في بيان مقتضب، أنه سيترشح لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” لولاية ثانية، حيث يجد دعمًا كبيرًا من دول داخل القارة السمراء، وتم الكشف عن رسالة وجهها 46 اتحادا كرويًا من أصل 54 في الاتحاد القاري، إلى الملغاشي، تطالبه بالترشح لفترة رئاسية آخرى.

في سياق آخر، كشفت تقارير جنوب أفريقية، أن رجل الأعمال ورئيس نادي صنداونز الجنوب أفريقي “باتريس موتسيببي” سيترشح لسباق رئاسة الكاف خلال المرحلة المقبلة، حيث سيعقد مؤتمرًا صحفيًا لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بالترشح، في حضور داني جوردان رئيس اتحاد كرة القدم بجنوب أفريقيا، ووزير الرياضة هناك “ناتي مثثوا”.

وأشار تقرير بصحيفة “كيك أوف” الجنوب أفريقية، أنه في حال فاز موتسيببي بمقعد رئاسة “الكاف“، فسوف يتعين عليه التنحي عن تواجد بنادي صن داونز الفائز بـ”الثلاثية” في الموسم الماضي.

الجدير بالذكر، أن الأيام السابقة شهدت قيام الاتحاد الإيفواري لكرة القدم أيضاً بالإعلان عن ترشح “جاك أنوما” لسباق رئاسة “الكاف”.

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