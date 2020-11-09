أخبار ريال مدريد | صدمة جديدة لزيدان بعد إعلان فترة غياب فالفيردي

تلقى المدير الفني لنادي ريال مدريد “زين الدين زيدان” صدمة جديدة بإصابة لاعب خط الوسط المتألق “فيديريكو فالفيردي” في العمود الفقري لساقه اليمنى.

و‏أعلن ريال مدريد إصابة الدولي الأوروجوياني عبر موقعه الرسمي على الانترنت عبر بيان جاء فيه: “بعد الفحوصات التي أُجريت على لاعب ريال مدريد فيديريكو فالفيردي من قبل الخدمات الطبية في النادي، تم تشخيص إصابته بشق في العمود الفقري الظنبوبي الخلفي لساقه اليمنى”.

ولم يحدد ريال مدريد مدة غياب لاعب خط الوسط إلا أن إذاعة كادينا كوبيه الاسبانية ذكرت أن غياب فالفيردي سيستمر لشهر كامل عن صفوف ريال مدريد على أقل تقدير.

وينضاف بذلك فالفيردي لسلسلة غيابات الفريق الملكي حيث يستمر غياب داني كارفخال وألفارو أدريوزولا بداعي الإصابة فيما يكمل كل من إيدين هازارد وكارلوس كاسيميرو و إيدير ميليتاو فترة الحجر الصحي المنزلي جراء إصابتهم بفيروس كورونا مؤخراً.

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