الرجاء يتمسك بمدربه “جمال السلامي” والأخير يضع شروطه للبقاء

تمسكت إدارة نادي الرجاء ببقاء “جمال السلامي“، على رأس الإدارة الفنية للفريق، خلال منافسات الموسم المقبل، بعدما قاد الأخضر للتتويج بلقب الدوري المغربي بعد غياب دام 7 سنوات كاملة.

وقالت مصادر مغربية، أن جمال السلامي اشترط خلال اجتماعه أمس الأحد مع رئيس الرجاء “جواد الزيات”، تعزيز فريقه بثلاثة تعاقدات جديدة على الأقل، خلال الميركاتو الصيفي الجاري للموافقة على البقاء في الموسم القادم..

وأكدت المصادر، أن السلامي لن يغادر منصبه، بعدما بعد أن أعاد الفريق للتتويج بلقب الدوري، وكذلك الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا التي لم يبلغها لمدة 15 سنة كاملة.

وأوضحت، أن إدارة الرجاء لديها ثقة كبيرة في الرجاء، وأن اختيار يوسف السفري وهشام أبو شروان للعمل إلى جانب سلامي حقق النتائج المرجوة.

وكان الرجاء قد تعاقد رسميًا مع مروان الهدهودي قادما من الدفاغ الحسني الجديدي، ووائل نوح السعداوي من المولودية الوجدية.

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وأوضحت المصادر، أن السلامي أبلغ رئيس الرجاء، أن دكة الاحتياط “خانته” في لقاء الزمالك بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا خاصة خلال لقاء الإياب.

واضطر السلامي إلى إخراج محسن متولي بسبب حالة الإرهاق التي ظهرت عليه، رغم أن اللاعب كان يرغب في البقاء داخل المستطيل الأخضر، كما سحب عمر العرجون بسبب إصابته في الركبة.

كما أكد المدرب خلال الجلسة عدم وجود بديل للكاميروني فابريس نغاه، الذي ظهر بشكل ضعيف خلال مجموعة من المباريات الأخيرة للفريق الأخضر.

وشرح السلامي خلال جلسته مع رئيس الرجاء، كواليس الخسارة أمام الزمالك، وأكد له أن الظروف والأجواء التي عاشها لاعبو الرجاء قبل سفرهم للقاهرة، بسبب إصابة عدد كبير منهم بفيروس “كورونا” أثر على مردود الفريق خلال الشوط الثاني من المباراة، مشددًا أن الفريق لم يجري سوى حصتين تدريبين قبل السفر إلى القاهرة.

يذكر أن الرجاء أصدر بيانا رسميًا في وقت سابق، أعلن خلاله تجديد الثقة في السلامي، الذي تولي المسئولية مطلع الموسم الماضي، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي تمت الإطاحة به عقب الخسارة أمام يوسفية برشيد في الدوري المغربي.

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