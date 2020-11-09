أخبار نابولي| بعد تهاونهم في التدريب.. جاتوزو يعاقب فوزي غلام وزميله بهذه الطريقة!

عاقب المدير الفني لنادي نابولي الايطالي، “جينارو جاتوزو” اللاعب الدولي الجزائري “فوزي غلام” وزميله البرتغالي “ماريو روي” بإحضارهم لمباراة فريقه في الملعب ومتابعتها من المدرجات بدلاً من البقاء في المنزل نظير تهاونهم في تدريبات الفريق.

‏ وسئل مدرب نابولي، “‎جاتوزو” بعد مباراة فريقه أمام بولونيا في الدوري الايطالي عصر أمس الأحد عن وضع فوزي غلام وماريو روي في المدرجات رغم عدم جاهزيتهم للمباراة ورد قائلاً: ” لأنهم بالأمس جاؤوا ليتنزهوا في التدريبات”.

وأضاف: ” قررت استدعاءهم للمباراة و احضارهم معنا وتركهم في المدرجات لأن البقاء في البيت و الاستلقاء على الأريكة شيء مريح جداً عكس مشاهدة المباراة من مدرجات الملعب”.

وحقق فريق جاتوزو فوزاً صعباً على بولونيا في الحولة السابعة من الدوري الايطالي بهدف النيجيري “فيكتور أوسيمين” ليرتقي فريق الجنوب الايطالي للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري خلف المتصدر ميلان بثلاث نقاط.

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