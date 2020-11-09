عاقب المدير الفني لنادي نابولي الايطالي، “جينارو جاتوزو” اللاعب الدولي الجزائري “فوزي غلام” وزميله البرتغالي “ماريو روي” بإحضارهم لمباراة فريقه في الملعب ومتابعتها من المدرجات بدلاً من البقاء في المنزل نظير تهاونهم في تدريبات الفريق.
وسئل مدرب نابولي، “جاتوزو” بعد مباراة فريقه أمام بولونيا في الدوري الايطالي عصر أمس الأحد عن وضع فوزي غلام وماريو روي في المدرجات رغم عدم جاهزيتهم للمباراة ورد قائلاً: ” لأنهم بالأمس جاؤوا ليتنزهوا في التدريبات”.
وأضاف: ” قررت استدعاءهم للمباراة و احضارهم معنا وتركهم في المدرجات لأن البقاء في البيت و الاستلقاء على الأريكة شيء مريح جداً عكس مشاهدة المباراة من مدرجات الملعب”.
وحقق فريق جاتوزو فوزاً صعباً على بولونيا في الحولة السابعة من الدوري الايطالي بهدف النيجيري “فيكتور أوسيمين” ليرتقي فريق الجنوب الايطالي للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري خلف المتصدر ميلان بثلاث نقاط.
..
كانت هذه تفاصيل خبر أخبار نابولي| بعد تهاونهم في التدريب.. جاتوزو يعاقب فوزي غلام وزميله بهذه الطريقة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.