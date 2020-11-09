ستاد القاهرة جاهز لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا “الأهلي والزمالك”

أكد وزير الشباب والرياضة “أشرف صبحي“، أن ستاد القاهرة الدولي جاهز لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، يوم 27 نوفمبر الجاري.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قد أعلن في وقت سابق عن إقامة المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لكن هناك حالة تخوف شديدة بسبب الأجواء المناخية الصعبة التي تسود محافظة الإسكندرية في هذه الفترة.

وقال وزير الرياضة في تصريحات له على هامش زيارته لبعثة منتخب مصر الأوليمبي مساء اليوم الأحد، أن ستاد القاهرة سيكون جاهزًا لاستضافة اللقاء حال تعذر إقامتها في الإسكندرية.

ورفض الوزير التأكيد على إمكانية نقل المباراة من برج العرب إلى القاهرة، موضحًا أنها أمور تخضع لموافقة من عدة جهات.

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وخلال الزيارة، أكد أشرف صبحي ثقته الكبيرة في جميع لاعبي المنتخب الاوليمبي، والجهاز الفني، مشيرًا إلى أنه سبق وقدم الفريق بطولة رائعة خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة والتي استضافتها مصر، نوفمبر 2019.

وأضاف، أن وزارة الشباب والرياضة قدمت كل انواع الدعم للمنتخب الأوليمبي خلال الفترات الماضية ،مضيفا أن تكريم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لهم عقب حصولهم علي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة والتأهل للأولمبياد هو خير تقدير لكافة لاعبي المنتخب.

من جانبه وجه عمرو الجنايني شكره وتقديره لوزير الشباب والرياضة على جهوده في متابعة كل ما يتعلق باستعدادات المنتخبات القومية لحظة بلحظة .

كما وعد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي وزير الشباب والرياضة بتحقيق المنتخب بميدالية أولمبية في أولمبياد طوكيو 2022.

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