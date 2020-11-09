أخبار الهلال| بالصور.. النجاح لم يُفارق بافتيمبي جوميز منذ رحيله عن سوانزي سيتي

أعد موقع “footballleagueworld” البريطاني تقريرًا عن مهاجم نادي الهلال، بافتيمبي جوميز، ومسيرته منذ رحيله عن سوانزي سيتي، حيث أكد أن اللاعب ذو الأصول السنغالية أحدث تأثيرًا ملحوظًا في ملعب ليبرتي ستاديوم، عندما انضم إلى سوانزي صيف عام 2014.

وجاء في التقرير “حظي سوانزي سيتي بنصيبه من اللاعبين على مر السنين الذين أحدثوا تأثيرات ملحوظة في ملعب ليبرتي ستاديوم. أحد هؤلاء هو بافتيمبي جوميز الذي حضر صيف 2014 قادما من ليون. استطاع مهاجم الهلال الحالي إحراز 17 هدف في 71 مباراة مع سوانزي في الدوري الإنجليزي“.

وأضاف “انتقل جوميز على سبيل الإعارة إلى مارسيليا في موسم 2016-2017، وبالتأكيد كان له تأثير إيجابي مع الفريق الفرنسي، سجل 21 هدفًا في 34 مباراة. بعدها تم بيع مهاجم الهلال بشكل نهائي إلى جالطة سراي وبدأ بشكل رهيب هناك وسجل هدفين في أول ظهور له في الدوري”.

الانتقال إلى الهلال

وأشار المصدر إلى أن جوميز لم تدم أيامه كثيرًا في جالطة سراي، وانتقل إلى الهلال صيف عام 2018 مقابل مبلغ وصل إلى 7 مليون يورو، واستطاع اللاعب تحقيق إنجازات رائعة في السعودية مما جعله معشوقًا لدى الجماهير الهلالية.

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وجاء في ختام تقرير الموقع البريطاني “قاد جوميز الهلال لتحقيق دوري أبطال آسيا عام 2019، للمرة الأولى منذ 19 عامًا، وكان هداف المسابقة برصيد 11 هدفًا. بعدها حقق المركز الرابع بكأس العالم للأندية ثم تُوج ببطولة الدوري السعودي ويبدو أن نجاحاته لن تتوقف في السعودية”.

جوميز مع الهلال

المهاجم، صاحب احتفال “الأسد” الشهير، كان نقطة الحسم في فوز الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا العام الماضي، حيث أحرز 11 هدفًا خلال مشاركته في 7 مباريات.

وحضر جوميز إلى الهلال قادما من جالطة سراي في صيف عام 2018، ولعب مع الزعيم السعودي حتى الآن 87 مباراة، وأحرز 69 هدف، وصنع 10 أهداف.