سوق الانتقالات| الوداد يسعى لاستعادة نجمه من الزمالك

دخلت إدارة نادي الوداد برئاسة سعيد الناصيري في مفاوضات مع لاعب وسط فريق الزمالك “محمد أوناجم” من أجل عودته إلى الفريق في الموسم المقبل، خاصة بعدما علمت برغبته في العودة إلى المغرب، في ظل الاعتماد عليه كلاعب بديل.

وكشفت مصادر مغربية، أن الزمالك يريد التخلص من أوناجم، خاصة في ظل وجود نية للتعاقد مع أحد المهاجمين الأجانب، قبل الموافقة على احتراف مصطفى محمد عقب ختام مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب المصادر، فأن أوناجم يعاني داخل الزمالك، واتخذ قرارًا بالرحيل نهاية الموسم والعودة إلى الدوري المغربي مرة آخرى، عبر بوابة ناديه السابق الوداد الذي يعمل بكل قوة على تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد خيبة الامل هذا الموسم بخسارة الدوري المغربي والخروج أمام الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضحت، بأن أوناجم عقد جلسة مؤخرًا مع سعيد الناصيري، لبحث إمكانية عودته في الموسم المقبل، ورحب اللاعب بالانضمام مرة آخرى لنادي الوداد، وطالبهم بالتفاوض مع إدارة الزمالك لحسم الصفقة رسميا.

يذكر أن الزمالك كان قد تعاقد مع أوناجم في بداية موسم 2019-2020، قادمًا من الوداد المغربي، في صفقة كبدت خزائن النادي الأبيض أكثر من مليون ونصف المليون دولار.

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