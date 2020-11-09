موتسيبي يضحي بـ”صن داونز” من أجل رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

أعلن رئيس نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي “باتريس موتسيبي” ترشحه لرئاسة الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ووفقاً لمجلة فوربس فإن موتسيبي يعد عاشر أغنى رجل في قارة أفريقيا، حيث تقدر ثروته بنحو 2.4 مليار دولار.

وأصبح رئيس نادي ماميلودي صن داونز بطل دوري أبطال أفريقيا 2016، ثالث شخص يتقدم بطلب الترشح لشغل هذا المنصب بعد انتهاء فترة الرئيس الحالي الملغاشي “أحمد أحمد”.

وقال رئيس الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم “داني جوردان” عن ترشح موتسيبي : “يجب علىه أن يحسن مكانته العالمية، إنه أنسب شخص يمكن أن نقدمه لقيادة الكاف“.

ووفقاً لموقع “بي بي سي افريقيا “، فإن موتسيبي لم يكن حاضرًا في المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين للإعلان عن ترشحه حيث قام جوردان إلى جانب وزير الرياضة الجنوب أفريقي “ناتي مثثوا” القيام بذلك بدلاً عنه.

Advertisements

وفي تطور ذات صلة، قرر أحد المنافسين المتوقعين “أماجو بينيك” من نيجيريا، عدم الترشح لرئاسة الكاف وقدم دعمه لموتسيبي بدلاً من ذلك.

ويعد موتسيبي ثاني مرشح يعلن مشاركته في الانتخابات في أقل من 48 ساعة، بعد أن تلقى العضو السابق في اللجنة التنفيذية للفيفا “أنوما” دعمًا رسميًا من الاتحاد الإيفواري مساء السبت من أجل الترشح لرئاسة الكاف.

كما أعلن الرئيس الحالي أحمد أحمد ترشحه في أكتوبر الماضي، لكن قدرته على خوض انتخابات مارس موضع شك، نظرًا لأنه من المقرر أن يواجه حظرًا من ممارسة كرة القدم بعد أن تبين أنه انتهك العديد من القواعد الأخلاقية الخاصة بالفيفا، حسب بي بي سي.

وكانت سلطات مكافحة الفساد الفرنسية قد استجوبت أحمد أحمد (60 عامًا)، العام الماضي دون توجيه اتهامات إليه، لينفي الاخير ارتكابه أي مخالفة.

ويكسر ترشح موتسيبي المتنافسين التقليديين لرئاسة الكاف، والتي كانت مقتصرة على الأعضاء رفيعي المستوى في الهيئة الحاكمة لكرة القدم الأفريقية في الماضي.

..