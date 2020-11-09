خطوة واحدة تفصل الترجي عن استعادة أنيس البدري من اتحاد جدة

حدد لاعب فريق اتحاد جدة، الدولي التونسي “أنيس البدري” وجهته القادمة، بعدما اقترب من الرحيل رسميًا، بسبب الخلافات الكبيرة بينه وبين مدرب العميد “فابيو كاريلي”.
وكشفت تقارير تونسية، أن أنيس البدري يريد العودة لنادي الترجي خلال الفترة المقبلة، حيث دخل فريق باب سويقة في مفاوضات قوية للتعاقد معه رسميًا، خلال الميركاتو الصيفي، وإعادته من جديد للفريق بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة معين الشعباني.
وأكدت، ان مسئولو الترجي وليد العارم، توجه إلى السعودية من أجل الاتفاق مع البدري على كافة تفاصيل انتقاله وعودته إلى فريقه السابق، لاسيما بعدما تأكد قيام نادي اتحاد جدة بفسخ عقده، بسبب عدم الحاجة الفنية لجهوده في الموسم الحالي.
ويترقب أنيس البدري، مفاوضات وكيل أعماله مع نادي اتحاد جدة، والحصول على كافة مستحقاته المتأخرة، وتوقيع مخالصة مالية، ومن ثم التوقيع لنادي الترجي، في صفقة انتقال حر.
وغادر البدري نادي الترجي خلال شهر يناير الماضي، متوجهًا إلى نادي اتحاد جدة، لكنه لم يقدم المستوى المأمول، لذلك قرر الطرفين إنهاء العلاقة التعاقدية بشكل رسمي، خلال الفترة الحالية، ويستعد اللاعب للتوقيع لفريق باب سويقة.
ويعتبر أنيس البدري من أبرز اللاعبين الذين ساهموا في تتويج الترجي ببطولتي دوري أبطال أفريقيا خلال السنوات الماضية، أمام الأهلي في 2018، ثم الوداد المغربي في 2019.
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