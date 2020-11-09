أخبار ريال مدريد | كورتوا محبط بعد فضيحة فالنسيا

أصيب حارس مرمى ريال مدريد البلجيكي “تيبو كورتوا” بالإحباط بعد أن تلقى فريقه ثلاث أهداف من ثلاث ركلات جزاء في هزيمتهم بنتيجة (4-1) في الدوري الإسباني أمام فالنسيا مساء أمس الأحد.

واستمر سجل ريال مدريد السيئ في ملعب ميستايا الخاص بفريق فالنسيا، حيث حصل أصحاب الأرض على ثلاث ركلات جزاء ضد حامل اللقب، نفذها بنجاح اللاعب كارلوس سولير.

وادعى الدولي البلجيكي تيبو كورتوا أن فريقه عومل بقسوة من قبل الحكم “خيسوس خيل مانزانو” ومسؤولي حكم الفيديو المساعد باحتسابهم ثلاث ركلات جزاء.

وقال كورتوا عقب الفضيحة أمام فالنسيا: “كنت على وشك إنقاذ كل من ركلات الجزاء والهدف الثاني وهدف رفائيل فاران في مرماه كان مجرد حظ سيئ”.

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وأضاف كورتوا في المقابلة مع برنامج التشرينجويتو : “مارسيلو حصل على الكرة في ركلة الجزاء الثانية، لكن ماكسي جوميز صرخ!، ويتخذ القرار بركلة جزاء لفالنسيا.! إنه أمر محبط ولكن القرارات تتخذ ولا يمكننا تغيير ذلك”.

وتعد الهزيمة في فالنسيا هي الثانية لفريق ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال الموسم 2020/21 بعد الخسارة 1-0 على أرضه أمام قاديش في أكتوبر الماضي.

وسينطلق غالبية فريق زيدان الآن في الخدمة الدولية في الأيام المقبلة، مع عودة ريال مدريد في 21 نوفمبر في مواجهة أخرى صعبة للغاية أمام فياريال.

ثم يواجه حامل اللقب سلسلة من المباريات قبل نهاية عام 2020 على الصعيدين المحلي والأوروبي حيث يتوفر على 4 نقاط من ثلاث مباريات في مجموعته في دوري أبطال أوروبا.

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