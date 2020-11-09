أعلن نادي الشباب السعودي، عن غياب محترفه الأرجنتيني إيفير بانيجا عن صفوف الفريق لمدة أسبوعين.
وذكر النادي السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الإجتماعي، اليوم الإثنين، أن بانيجا تعرض لتمدد في عضلة الفخذ، حيث سيغيب عن الفريق لمدة أسبوعين بسبب تلك الإصابة.
وكان بانيجا قد شارك أساسيًا مع الشباب في مواجهة الفتح يوم السبت الماضي، والتي انتهت بفوز فريقه 3 / 1، قبل أن يترك مكانه لزميله تركي العمار في الدقيقة .52
وانضم بانيجا للشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد مسيرة طويلة في الكرة الأوروبية مع العديد من الأندية أبرزها فالنسيا وإشبيلية الإسبانيين وإنتر ميلان الإيطالي.
ويحتل الشباب المركز الثاني في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي) برصيد عشر نقاط بفارق الأهداف خلف الهلال المتصدر.
كانت هذه تفاصيل خبر الشباب السعودي يعلن غياب الأرجنتيني بانيجا اسبوعين بسبب الإصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.