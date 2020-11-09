الشباب السعودي يعلن غياب الأرجنتيني بانيجا اسبوعين بسبب الإصابة

أعلن نادي الشباب السعودي، عن غياب محترفه الأرجنتيني إيفير بانيجا عن صفوف الفريق لمدة أسبوعين.

وذكر النادي السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الإجتماعي، اليوم الإثنين، أن بانيجا تعرض لتمدد في عضلة الفخذ، حيث سيغيب عن الفريق لمدة أسبوعين بسبب تلك الإصابة.

وكان بانيجا قد شارك أساسيًا مع الشباب في مواجهة الفتح يوم السبت الماضي، والتي انتهت بفوز فريقه 3 / 1، قبل أن يترك مكانه لزميله تركي العمار في الدقيقة .52

وانضم بانيجا للشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد مسيرة طويلة في الكرة الأوروبية مع العديد من الأندية أبرزها فالنسيا وإشبيلية الإسبانيين وإنتر ميلان الإيطالي.

ويحتل الشباب المركز الثاني في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي) برصيد عشر نقاط بفارق الأهداف خلف الهلال المتصدر.