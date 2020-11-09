بي بي سي: مهاجم برشلونة وريال مدريد يتعرض لحادث سير خطير

أفاد تقرير صادر عن هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن مهاجم ريال مدريد وبرشلونة السابق “صامويل إيتو” أصيب في حادث سيارة في مسقط رأسه الكاميرون.

وكان الرجل البالغ من العمر 39 عامًا مسافرًا إلى المنزل من حفل زفاف عائلي عندما ورد أن حافلة عامة صدمت سيارته على طريق Nkongsamba-Douala.

ووفقاً للصحافة المحلية فإن صامويل إيتو لم يصب بجروح خطيرة في التصادم، ومع ذلك، فإن السيارة التي كان بداخلها تضررت بشكل واضح من الحادث.

وكان إيتو لاعبًا حيويًا لفريق برشلونة خلال الفترة التي قضاها في كاتالونيا بين عامي 2003 و2009، حيث سجل 130 هدفًا في 199 مباراة بجميع المسابقات، كما أن بداياته في أوروبا كانت في الفئات العمرية لنادي ريال مدريد.

وفاز الدولي الكاميروني السابق بثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني ولقبين في دوري أبطال أوروبا في كامب نو، قبل أن ينضم إلى إنتر ميلانو في عام 2009، وفاز بثنائية الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا في موسمه الأول في إيطاليا.

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