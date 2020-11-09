ماذا قال محمد صلاح لساديو ماني بعد تسجيل ركلة الجزاء في شباك مانشستر سيتي

شهدت قمة ليفربول ومانشستر سيتي، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، لقطة مثيرة بين نجمي الريدز، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

وحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على مانشستر سيتي، على ملعب الاتحاد، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل صلاح هدف ليفربول الأول في الدقيقة 13، عن طريق ركلة جزاء حصل عليها النجم السنغالي ساديو ماني، بعد أن عرقله الظهير الأيمن لمانشستر سيتي كايل ووكر.

ورصدت الكاميرات بعد الهدف تحدث صلاح بلهجة حادة مع ماني خلال تهنئة لاعبي ليفربول للنجم المصري عقب الهدف الذي سجله في شباك حارس مانشستر سيتي، إيدرسون.

وأكد نجم توتنهام هوتسبير السابق، أحمد حسام ميدو أن صلاح أخبر ماني بألا يتحدث معه خلال تسديد ركلة الجزاء لعدم تشتيت انتباهه.

حيث كتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، تويتر: “صلاح يخبر ماني مباشرة بعد تسجيل الهدف بألا يتحدث معه. أعتقد أنه كان يخبره بالزاوية التي عليه التسديد فيها”.

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وادعت صحيفة ديلى ستار البريطانية على مسؤوليتها أن ماني يكره زميله صلاح، دون أن تفسر أسباب تلك الكراهية.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن تلك المشادة بين نجمى ليفربول أثارت قلق جماهير الريدز، حيث بدأ التوتر على أسلوب لعبهم بعد لحظات من تسجيل ركلة الجزاء.

وكان مانى قد تحدث إلى صلاح خلال تسديده لركلة الجزاء مطالبًا إياه بتسديدها فى زاوية معينة، مما دفع النجم المصرى بعد تسجيل الهدف بتوبيخ مانى، حيث لوح بإصبعه نحو النجم السنغالي، في إشارة لعدم التحدث إليه أثناء التسديد.

كما أكدت الصحيفة أن هذه ليست المرة الأولى التي يتشابك فيها النجمان، حيث بدا ماني مستاءً بشكل واضح من صلاح خلال الفوز 2-1 على شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي.

وجدير بالذكر أن ساديو ماني، كان قد تحدث علنًا عن علاقته مع صلاح، بعد خلاف حدث بين الثنائي في سبتمبر 2019 أثناء مواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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