بعد مشاهدة ايندهوفن..لوف يرشح عودة جوتزه إلى منتخب المانيا

قال يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني أن انضمام ماريو جوتزه إلى إيندهوفن الهولندي كان قرارًا صائبًا، وأشار إلى أن عودته إلى صفوف المنتخب، الذي توج معه بلقب كأس العالم 2014، تعد أمرًا محتملًا.

وقال لوف 60/ عامًا/ في مقابلة نشرتها بوابة “سبورت باذر” اليوم الإثنين إنه لم يتوقف عن متابعة جوتزه، موضحًا أنه كان على اتصال مع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وشارك جوتزه آخر مرة مع المنتخب قبل نحو ثلاثة أعوام، وذلك في المباراة التي انتهت بالتعادل مع المنتخب الفرنسي 2 / 2 في 14 نوفمبر 2017، وقد كانت المباراة الدولية رقم 63 في مسيرته.

وسجل جوتزه هدف الفوز 1 / صفر للمنتخب الألماني في شباك نظيره الأرجنتيني في نهائي كأس العالم 2014 بالبرازيل.

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ولدى تقديمه كلاعب جديد في فريق إيندهوفن الهولندي، أبدى جوتزه طموحه في العودة من جديد إلى صفوف المنتخب الألماني، وصرح قائلًا :”بالتأكيد أرغب في العودة إلى المنتخب.”

وسجل جوتزه الهدف الثاني لإيندهوفن في المباراة التي فاز فيها الفريق على فيليم تيلبورج 3 / صفر أمس الأحد، ليكون الهدف الثاني له في الدوري الهولندي الممتاز، كما سجل للفريق في الدوري الأوروبي.

وأبدى لوف دهشته إزاء الأداء الجيد الذي يقدمه جوتزه قائلًا :”هذا لم يكن متوقعًا. يبدو منتعشًا للغاية ورشيقًا، والبهجة تبدو عليه.”

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