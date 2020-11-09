مهاجم ليدز يونايتد: الفار يدمر كرة القدم

أكد مهاجم ليدز يونايتد الإنجليزي، باتريك بامفورد أن حكم الفيديو المساعد (الفار) يدمر كرة القدم، وذلك بعد إلغاء هدفه بسبب تسلل بفارق ضئيل جدًا أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال المباراة التي جمعت الفريقين أول أمس السبت.

واعتقد بامفورد أنه سجل هدف التعادل، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي التسلل بجزء صغير من ذراعه.

وكان بامفورد يشير في الواقع إلى المكان الذي أراد أن تمرر فيه الكرة، لكن حكم الفيديو المساعد رأى أنه كان متسللًا، مبررًا ذلك بالتعديل الأخير لقانون لمسة اليد الذي اعتبر الجزء العلوي من الكتف ليس من الذراع في قاعدة لمسة اليد هذا الموسم، حيث اعتبر الفار بامفورد متسللًا بكتفه.

وقال بامفورد لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب المباراة: “لا أفهم القاعدة، لا يمكن التسجيل بذراعك، هذا غير منطقي، هذا حدث معي اليوم، لكني شاهدت ذلك في مناسبات عديدة”.

وأضاف: “هذا يدمر كرة القدم، نريد مشاهدة الأهداف، إلغاء الأهداف بسبب مثل هذه الأمور شيء سخيف”.

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ويعتبر هدف بامفورد هو أحدث هدف ملغي يثير الجدل، مما دعا بعض النقاد بشكل ساخر لوصف هذا القرار بأنه: “تسلل الإبط”.

كما وصف محلل قناة بي تي سبورت، روبي سافاج القرار بأنه لا يصدق، قائلًا: “جسده ليس متسللًا، سدد الكرة في المكان الذي يريده، لقد ظهر الخط على ذراعه. هذا أمر لا يصدق حقًا، هذا أغرب شيء شاهدته”.

ووصف المهاجم الإنجليزي السابق، جاري لينيكر هذه الواقعة بالسخيفة، فيما أبدى المدير الفني لكريستال بالاس، روي هودسون تعاطفه أيضًا مع بامفورد.

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