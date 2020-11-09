الامارات | إصابة الركبة تبعد السومة عن وديتي سورية في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الركبة تبعد السومة عن وديتي سورية في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيغيب هداف منتخب سورية لكرة القدم عمر السومة عن وديتي أوزبكستان والاردن في دبي بداعي الاصابة، بحسب ما أكد عساف خليفة مدير المنتخب لوكالة فرانس برس.

واضاف خليفة من دبي "ان إصابة السومة لا تدعو للقلق وتحتاج للراحة".

ويخوض منتخب سورية معسكرا تدريبيا في الامارات تتخلله مباراتان وديتان مع اوزبكستان والاردن يومي 12 و16 نوفمبر الجاري، في أوّل تجربة لمديره الفني التونسي نبيل معلول استعدادا لاستكمال التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس اسيا 2023.

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واشار اتحاد الكرة السوري أنه بعد التواصل مع السومة البالغ 31 عاما "افاد بشعوره بألم في ركبتيه أشده في ركبة قدمه اليسرى حيث أجرى فحوصات تبين وجود تضييق في المسافة المفصلية مع تمزق بسيط في الغضروف الهلالي الإنسي لا يحتاج إلى تدخل جراحي وإنما لحقن البلازمة ومتابعة العلاج والتأهيل لمدة أسبوع على أن يجري البلازما مرة ثانية بعد ثلاثة أسابيع الأمر الذي اضطر الجهازين الفني والطبي للمنتخب باعفائه من الالتحاق ببعثة المنتخب لحين تماثله للشفاء".

وإلى جانب السومة مهاجم الاهلي السعودي، يغيب عن تشكيلة سورية أحمد الصالح مدافع العربي الكويتي وعبدالله الشامي مدافع الفيححيل الكويتي بسبب الحظر المفروض في الكويت لتفادي فيروس كورونا المستجد، كما يغيب ساعد دفاع الكرامة الحمصي عمرو جنيات الذي ثبتت إصابته بالفيروس قبل ساعات من سفر المنتخب إلى دبي.

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