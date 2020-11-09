الامارات | نقل نجم منتخب الكاميرون إلى المستشفى بسبب حادث سير

شكرا لقرائتكم خبر عن نقل نجم منتخب الكاميرون إلى المستشفى بسبب حادث سير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض نجم المنتخب الكاميروني السابق صامويل إيتو، لحادث سير، نُقل على أثره إلى المستشفى في العاصمة ياوندي، بعد تعرضه لإصابات متفرقة، بينما تحطمت السيارة التي كان يستقلها في أحد الطرق السريعة.

وذكرت صحيفة" ذا صن" البريطانية أن إيتو كان يقود سيارته في طريق العودة إلى منزله، بعد حضور حفل زفاف في مسقط رأسه بالكاميرون، إذ ارتطمت السيارة بحافلة في وقت مبكر من صباح الأحد.

وأوضحت الصحيفة أن إيتو تعرض لجروح في الرأس، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما نشر صحافي كاميروني يدعى مارتن كامبو تغريدة أرفق معها صورة سيارة إيتو المحطمة، وكتب: "هذه السيارة المحطمة كان صامويل إيتو بداخلها".

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وأضاف: "يمكنني القول إن إيتو بخير، الأطباء يعتنون بصامويل ويجرون المزيد من الفحوصات الطبية له".

وتُظهر الصورة تعرض سيارة إيتو لأضرار بالغة في مقدمتها، اصطدامها من الأمام، دون أن يتضح ما إذا كانت قد اصطدمت بالحافلة، أم بجدار أسمنتي عقب محاولته تجنب الارتطام بالحافلة"

ويحرص إيتو على التواجد بشكل دائم في الكاميرون منذ اعتزاله كرة القدم، إذ يدير العديد من المشاريع الاستثمارية هناك، بعد أن مكث نحو 20 عاماً في أوروبا، تنقل خلالها بين عدة أندية وحقق نجاحات كبيرة.

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