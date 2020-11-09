شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثتى البرازيل وكوريا القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صول بعثتي المنتخبين الأولمبيين للبرازيل وكوريا الجنوبية إلى القاهرة للمشاركة مع المنتخب الوطني الأولمبي في دورة ودية استعدادا لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية .. كان في استقبال البعثتين اليوم بمطار القاهرة وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم وتقدم الوفد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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