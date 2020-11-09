شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف: محمد صلاح مثلي الأعلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدت ميار شريف لاعبة التنس العالمية سعادتها بتحقيق أول لقب دولي في مسيرتها بالتتويج بلقب تشارلستون. وقالت ميار شريف إنها خاضت البطولة منذ الأدوار التمهيدية وبذلت مجهودًا كبيرًا من أجل تحقيق هذا اللقب، موضحة أن ترتيبها سيتحسن وسيصل إلى 135 عالميًا.

وأشارت إلى أن تحقيق لقب تشارلستون خطوة في طريق حصد أهدافها التي بدأت بالوصول للدور الرئيسي من بطولة رولان جاروس، مؤكدة أنها ستخوض بطولتين في إسبانيا والإمارات قبل أن تشارك في بطولة أستراليا المفتوحة وهي إحدى بطولات الجراند سلام.،وشددت ميار على ان محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي هو مثلها الاعلى في الإجازات التي حققها للكرة المصرية الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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