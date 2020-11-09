شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الكوري الأوليمبي لكرة القدم يصل مصر للمشاركة في الدورة الودية الثلاثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل منتخب كوريا الجنوبية الأولمبي لكرة القدم (تحت 23 عامًا) إلى القاهرة للمشاركة في الدورة الودية الثلاثية لكرة القدم التي تستضيفها مصر.

ووصل 25 لاعبًا وطاقم التدريب من المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم إلى مطار القاهرة الدولي، وقال المدرب «كيم هاك-بوم» في تصريحات نقلتها وكالة «يونهاب»: لم يستطع لاعبونا أن يفعلوا أي شيء بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، فستكون الدورة الودية الثلاثية فرصة كي يكتسب لاعبونا الخبرة من خلال مواجهة فرق قوية.

وسيواجه المنتخب الكوري الجنوبي المنتخب المصري في يوم 13 نوفمبر (في استاد القاهرة الدولي، وسيلتقي بالمنتخب البرازيلي يوم 14وقد تأهلت المنتخبات الثلاث لأولمبياد طوكيو المقرر إقامته في العام المقبل. وستقام الدورة الودية الثلاثية بدون جمهور وسط استمرار أزمة فيروس كوفيد-19، وستكون هذه هي المباريات الدولية الأولى للمنتخب الوطني تحت 23 سنة منذ يناير، عندما توج المنتخب بلقب بطولة آسيا تحت 23 عامًا لكرة القدم.