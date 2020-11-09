شكرا لقرائتكم خبر عن الجنايني يستقبل الخطيب في اتحاد الكرة. والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل اليوم عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حيث دار اللقاء حول عدد من الأمور المتعلقة باللائحة الجديدة والاستفسارات الخاصة برابطة الأندية المحترفة. حضر اللقاء الدكتور أحمد عبد الله والكابتن محمد فضل والدكتورة سحر عبد الحق أعضاء اللجنة الخماسية و وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد.

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