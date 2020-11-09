شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات مهدد بالغياب عن كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل حسين الشحات، لاعب الأهلى جلساته في الجيم واستكمال برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويخضع الشحات لبرنامج تأهيلي بعد شكواه من إصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة الجماعية، ويدرس الجهاز الفنى استبعاده من المشاركة فى مباراة أبوقير لتجنب إصابته ولتجهيزة جيدا للنهائى الإفريقي. وحرص موسميانى المدير الفنى على الاجتماع مع اللاعب للاطمئنان على أحواله. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسين الشحات مهدد بالغياب عن كأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.