شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين بالاهلى مهددون بعدم الانضمام للقائمة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للاهلى من الجهاز الطبى تقرير عن حالة سعد سمير ومحمد محمود وكريم وليد نيدفيد ومحمود متولي، لحسم مصيره من الإنضمام لقائمة الموسم الجديد،وينتظر أن يناقش المدير الفنى مصير اللاعبين خلال اجتماعة مع لجنة التخطيط بالنادى.

ويعانى الرباعى من إصابات مختلفة أبعدتة منذ فترة طويلة عن الملاعب ،فيما واصل الأهلى بقيادة بيتسو موسيماني، المدير الفنى تدريباتة إستعدادا لمواجهة أبو قير للأسمدة فى دور الثمانية لكأس مصر.

وحرص المدير الفنى على عقد جلسة مع اللاعبين على هامش التدريبات أمس لشرح خطة التدريب الخاصة بالمرحلة المقبلة بينما ركز المدرب على بعض الجوانب الفنية والخططية، التي يرغب في تنفيذها فى المباراة إلى جانب تعليماته الخاصة بضرورة الاستعداد بكل قوة للمرحلة المقبلة