شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يدرس الترشح على منصب رئيس الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت مصادر لـ«المصري اليوم» إن حازم إمام عضو مجلس إادارة نادي الزمالك الاسبق ونجم القلعة البيضاء عبر تاريخها تلقى ضغوطًا من عدد أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأبيض لخوض انتخابات النادي على منصب الرئيس في الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر أن الثعلب الصغير لم يحسم قراره النهائي بإعتبار أن الإنتخابات المقبلة يتبقى عليها عام كامل ولا يمكن حسم أي قرار في الوقت الحالي.

وكان الثعلب الصغير قد أكد في وقت سابق انه لايرغب في خوض تجربة العمل العام في المجال الرياضي ،لكنه يتعرض لضغوط من جانب اعضاء بالجمعية العمومية في الفترة الاخيرة