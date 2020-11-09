شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للجودو يستعد للبطولة الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد المنتخب الوطني للجودو، للمشاركة بالبطولة الإفريقية التي تستضيفها مدينة مدغشقر في الفترة من 21-27 من شهر ديسمبر المقبل.

ويقيم اللاعبون الان في معسكر مغلق بمدينة أوزباكستان استعدادًا للبطولة، تحت إشراف المهندس مطيع فخر الزهوي، رئيس اتحاد الجودو، والدكتور شريف هنوهم، رئيس جهاز المنتخبات القومية، وكل من عاطف مصطفى وديفيد ماركو، مدربي الفريق.

ويشارك بالبطولة اللاعبين:

محمد عبد الموجود، أحمد عبدالرحمن، محمد محي، عبدالرحمن عبدالغني، محمد عبدالعال، عبدالرحمن محمد، عبدالله عثمان، حاتم عبدالاخر، هلي حازم، أحمد وحيد. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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