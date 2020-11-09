شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس قد يضطر لبيع رونالدو بسبب الأزمة المالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية، إن إدارة يوفنتوس الإيطالي، تدرس بيع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب بيانكونيري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للاستفادة منه ماليًا قبل نهاية عقده.

وقالت صحيفة «صن» البريطانية نقلًا عن تقارير إيطالية، فإن يوفنتوس سيعرض رونالدو للبيع، لتقليل حجم النفقات، حيث يتقاضى النجم البرتغالي ما يقرب من 540 ألف جنيه استرليني اسبوعيًا (حوالي أربعة أضعاف ما يحصل عليه ماتياس دي ليخت ثاني اللاعبين أجرًا في يوفنتوس).

وأضافت «صن» إلى أن تمديد عقد رونالدو بنفس الشروط المالية أمر غير مقبول في هذا الوقت.

وانضم رونالدو إلى صفوف يوفنتوس مطلع موسم 2018/2019 قادمًا من ريال مدريد الإسباني، ومن المقرر أن ينتهي عقد البرتغالي في تورينو بنهاية يونيو 2022.

البالغ من العمر 35 عامًا شارك بقميص يوفنتوس في 94 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالهم 71 هدفًا وصنع 19 تمريرة ناجحة.

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