شكرا لقرائتكم خبر عن ظهير الزمالك يرحب بعرض البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بعرض البنك الأهلي الذي تلقاه من محمد يوسف المدير الفني للفريق الكروي الأول لمدة موسم على سبيل الإعارة في ظل عدم رغبة باتشيكو المدير الفني للقلعة البيضاء بالاعتماد على اللاعب خلال الفترة المقبلة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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