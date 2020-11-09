شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من وزارة الشباب والرياضة لفحص مخالفات نادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شكلت وزارة الشباب والرياضة لجنة جديدة لفحص المخالفات داخل نادي الزمالك بعدما تلقت الوزارة خلال الساعات القليلة الماضية عدد من البلاغات تفيد بوجود مخالفات مالية وإدارية في النادي.

وقالت مصادر داخل وزارة الشباب والرياضة إن عدد من البلاغات وصلت إلى الوزارة خلال الساعات الماضية ما جعل وزير الشباب أشرف صبحي لتشكيل لجنة لبحث كافة المخالفات وتقديم تقرير حولها.

وأضافت المصادر أن اللجنة بدأت عملها اليوم في نادي الزمالك وسيستمر العمل حتى فحص كل الملفات والمخالفات والتحقيق في البلاغات المقدمة.