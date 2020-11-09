شكرا لقرائتكم خبر عن انبي يطلب استعارة ظهير الأهلي لمدة موسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل إنبي في مفاوضات مع محمد شكري الظهير الأيسر للأهلي، لبحث إمكانية الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لمصدر مسئوول من داخل من البترولي -رفض ذكراسمه- ،ان حلمي طولان المدير الفني لإنبي، يرغب في ضم ظهير الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم ، وذلك من أجل تعويض فراغ أحمد عبد العزيز بعد انتقاله للمقاولون العرب. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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