شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع شرطًا لرحيل مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مجلس إدارة نادي الزمالك الاستغناء عن مصطفى محمد، مهاجم الفريق، لصالح بيراميدز عقب نهاية الموسم الجاري.

ووفقا لمصدر مسئوول بالقلعة البيضاء فإن اللاعب سيحترف خارجيا في حالة الحصول على لقب دوري الأبطال".

وأضاف: "نرفض بشكل قاطع فكرة انتقال مصطفى محمد لبيراميدز، خاصةً أنه منافس للزمالك على البطولات المحلية.. شرط رحيل اللاعب هو الاحتراف الخارجي". الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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