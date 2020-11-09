شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفاوض يوسف المساكني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل مسئوولو النادي المصري برئاسة سمير حلبية في مفاوضات جادة مع التونسي يوسف المساكني لاعب الوسط المهاجم بنادي الدحيل القطري وجم المنتخب التونسي لكرة القدم. وقالت مصادر لـ«المصري اليوم» إن اللاعب رحب بعرض النادي البورسعيدي، لكن المفاوضات لم تنته خلال الفترة الماضية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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