شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لوزير الشباب والرياضة بعد خسارة مرتضى منصور الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن خسارة المستشار مرتضى منصور للانتخابات البرلمانية لن يؤثر على نادي الزمالك، ولا قرارات وزارة الشباب والرياضة بخصوص النادي.
وقال صبحي، في تصريحات خاصة لـ«لمصري اليوم»، إن نادي الزمالك يمر بمرحلة هامة قبل بطولة إفريقيا مثل النادي الأهلي، ونحاول مساعدة الناديين وإبعادهم عن المشاكل والأزمات كي يحافظوا على تركيزهم للنهائي الإفريقي وتقديم صورة تليق بالكرة المصرية.
وأضاف صبحي أن قرارات الشباب والرياضة لخاصة بنادي الزمالك تلتزم بالقانون، ولن يكون هناك أي قرار خاص بالزمالك قبل النهائي الإفريقي كي لا يتم تشتيت الفريق وللحفاظ على الهدوء داخل النادي.
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