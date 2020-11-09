شكرا لقرائتكم خبر عن النني قائد وصلاح الهداف.. حصاد المحترفين المصريين قبل انضمامهم للمنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت الأسابيع الماضية تألق لاعبي مصر المحترفين في الدوري الإنجليزي واليوناني والسعودي، فقد تصدر صلاح هدافي الدوري الإنجليزي، وارتدى النني شارة قيادة أرسنال، واحتل كوكا وصافة الدوري اليوناني، بينما قدم كل من تريزيجيه وحجازي أداءًا مميزًا في صفوف فرقهم.

يستعرض "المصري اليوم" أهم إنجازات الفراعنة قبل عودتهم للانضمام للمنتخب الوطني، استعدادًا لمواجهة منتخبي توجو يومي 14 و17 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا والمؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون.

محمد صلاح

محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، يواصل كتابة التاريخ بتسجيله أمس هدفًا جديدًا في شباك مانشستر سيتي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتصدر صلاح الان ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لهذا الموسم بواقع 8 أهداف، بالتعادل مع سون هيونج مين، لاعب توتنهام، وجيمي فاردي، لاعب ليستر سيتي.

تريزيجيه

أشاد نادي أستون فيلا الإنجليزي، على موقعه الرسمي بالأداء المذهل لـ محمود حسن تريزيجيه، نجم المنتخب الوطني، بعد ما قدمه هذا الموسم، إذ ساهم في منافسة الفريق على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحقيق نتائج غير متوقع أبرزها الفوز على ليفربول حامل اللقب بنتيجة 2-7، في المبارة التي جمعتهما شهر أكتوبر الماضي.

كما اكتسح أستون فيلا نظيره أرسنال، في مباراة أمس، بنتيجة 3-0، بمشاركة أساسية لتريزيجيه من الجانب الهجومي والدفاعي، كما جاء الهدف الأول بتدخل منه، إذ أجبر بوكايو ساكا على تحويل الكرة بالخطأ في شباكه، في الدقيقة الـ 25.

النني

أرتدى محمد النني، لاعب خط وسط أرسنال الإنجليزي، شارة قيادة فريقه للمرة الأولى، كما شارك في المباراة بالكامل، والتي انتهت بفوز أرسنال بثلاثية نظيفة على دودنالك.

وقدم محمد النني نجم المنتخب الوطني وفريق أرسنال مباراة مميزة ضد مانشستر يونايتد والتي انتهت بفوز الجانرز بهدف نظيف، وتم ترشيحه من الموقع الرسمي للنادي لجائزة أفضل لاعبي المدفعجية خلال المباراة لما قدمه من أداء مميز، وظهر في إحصائيات المباراة أنه حقق (55) تمريرة صحيحة من (62)، أي نسبة نجاح التمريرات 89%

وبشكل عام اختلف أداء النني كثيرًا خلال هذا الموسم عن الموسم السابق أثناء تواجده في نادي بشكتاش التركي، إذ ارتفعت نسبة التمريرات الصحيحة للاعب من 90% إلى 95% حتى الان، وهو رقم كبير ويشير إلى دقة اللاعب وصعوبة فقدانه للكرة.

احمد حسن كوكا

أحرز أحمد حسن كوكا، مهاجم أولمبياكوس اليوناني، هدف التقدم لفريقه على حساب فريق أوفي كريت في دوري السوبر اليوناني في الدقيقة 54، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، وبهذا الهدف رفع الدولي المصري رصيد أهدافه في الدوري اليوناني إلى 4 أهداف، محتلاً وصافة هدافي الدوري خلف زميله المغربي يوسف العريبي صاحب الأهداف الخمسة.

كما قاد النجم المصري فريقه أوليمبياكوس للفوز على ضيفه أبولون سميرني بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما في الدوري اليوناني، شهر أكتوبر الماضي.

وكان كوكا قد أحرز هدفه الأول في دوري أبطال أوروبا برأسية رائعة في شباك مارسيليا، وهو الهدف الوحيد في المباراة، التي أقيمت شهر أكتوبر الماضي.

حجازي

نجح المدافع المصري أحمد حجازي، في ظهوره الأول مع فريق اتحاد جدة، ليقوده للفوز على حساب فريق الأهلي، بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان ظهوره الثاني في مباراته ضد التعاون، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، وشارك حجازي في المباراة كاملة.

وكان حجازي قد انتقل إلى صفوف اتحاد جدة في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية لهذا الموسم، قادمًا من ويست بروميتش على سبيل الإعارة.