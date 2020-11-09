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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بمشاركة رئيس تحرير موقع الفجر المصرية.. اتحاد الاعلام الرياضي ينظم ندوة حول “صحافة الموبايل” والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
نظم الاتحاد الفلسطيني للاعلام الرياضي، ندوة رياضية عبر برنامج ZOOM، حول ” صحافة الموبايل، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العربي للصحافة الرياضية ورابطة النقاد الرياضيين المصرية والأكاديمية الأولمبية.
والقى المحاضرة الدكتور المصري مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر المصرية حيث تحدث باسهاب حول صحافة الانترنت والموبايل، وأهم ميزاتها، واحتراف صحافة الانترنت، وسير العمل فيها، وكيفية استخدام بعض التطبيقات لتنفيذ البرامج، وبدء العمل الفعلي مع صحافة الموبايل.
ورحب الزميل أسامة فلفل، رئيس اتحاد الاعلام في بداية المحاضرة، بالدكتور ثابت، والاتحاد العربي للصحافة الرياضية ورئيسه محمد جميل عبد القادر، ورابطة النقاد المصرية ورئيسها حسن خلف الله، والشكر موصول للأكاديمية الأولمبية التي فتحت المجال امام اتحاد اعلام للاستفادة من هذه المنصة للتواصل مع العالم الخارجي والاستفادة من خبرات الأشقاء.
وأكد فلفل، ان اتحاد الاعلام لديه رؤية وبرنامج أقره للربع الأخير من العام الجاري، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الندوات واللقاءات المماثلة.
وأعرب محمد جميل عبد القادر، رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية عن سعادته للمشاركة للمرة الثانية على التوالي في برامج الاتحاد الفلسطيني، مؤكداً ان أبواب الاتحاد مشرعة أمام الاتحاد الفلسطيني في أي وقت للاستفادة من برامج الاتحاد العربي.
وأشاد عبد القادر بالمحاضرة التي تواكب التطور التكنلوجي الحالي للاعلام الرياضي، وأكد ان الاتحاد العربي سيتبني إقامة وتنفيذ دورات مماثلة بحيث تشمل الشقين النظري والعملي في آن واحد، لما لذلك كمن أهمية كبيرة في مستقبل الاعلام الرياضي مع التطور الهائل والمتسارع للتكنلوجيا والسوشيال ميديا .
وتفاعل الزملاء والزميلات الاعلاميات مع الدكتور مصطفى ثابت والذي أجاب على كافة التساؤلات التي وجهت له.
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